Berlusconi | il televisionario | scantinati | spot e Drive In Come ha cambiato tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La chiave di volta non fu Maurizio Costanzo, impegnato in maratone tv che trasudavano petizioni e impegno civico. Nè Dallas, nè il cane Has Fidanken delIn. Neanche Mike Bongiorno adorato da Publitalia quando invocava agli dei del marketing i prosciutti Rovagnati. No. La chiave di volta fu Raimondo Vianello. Raimondo era da sempre percepitoun eroe imperscrutabile di Wodehouse. E accadde che, nel momento stesso in cui l'impassibile Vianello e l'impossibile Mondaini si schierarono in diretta per la candidatura politica di Silvio(oltre alla Zanicchi, Corrado, Teocoli), be', lì si sentì il “clic”. Lo scatto evolutivo del piccolo schermo. Craxi, prima ancora, aveva bloccato il decreto che consentiva a Canale 5 nata nel 1979 neglidi TeleMilano di sfruttare le finte dirette e di proporsi ...