Berlusconi | il suo Milan che cambiò la storia | la squadra campione d' Europa nel 1989

Una scelta con cui il governo intenderebbe anche rendere un tributo a Silvio, ricordato ieri dal ministro Carlo Nordio anche per ilruolo di protagonista del dibattito sulla giustizia ...Il trionfo in Coppa dei Campioni nel maggio del 1989 ha inciso profondamente sia sulla storia del Milan che su quella del calcio italiano ...Sgarbi: 'Per una legge ridicola non può essere tumulato nelmausoleo', il lutto nazionale diventa un caso. Barelli (FI): 'Polemiche solo da voci fuori dal coro'. Bindi: ha diviso il ...

Migliaia di commenti online contro il lutto nazionale, le voci contrarie nell’opposizione, le iniziative all’Altare della Patria e al Teatro Regio di Torino.Ma la morte di Berlusconi, afferma il giornalista della Gazzetta, non dovrebbe accelerare questo passaggio. In tal senso vi è l’esempio del Sassuolo post Squinzi, che ha continuato ad aumentare il suo ...