Berlusconi | il ' Silenzio' chiude i funerali | applausi e cori per l' addio al Cav

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il feretro di Silvio, arrivato in piazza del Duomo a Milano al termine del corteo funebre lungo 33 km, ha ricevuto l'applauso commosso della piazza prima di essere portato dentro alla ...

...salutato il feretro di Silvionel corso dei funerali di Stato che si sono svolti lunedì 14 giugno nella cattedrale del Duomo di Milano . Nelle navate hanno risuonato le note deld'...Al termine della cerimonia religiosa e' stato eseguito ild'ordinanza in tributo a Silvio. Appena finita l'ultima nota degli onori nella piazza antistante esplode l'applauso ...Ecco che cosa posso dire di Silvio. È un uomo e ora incontra Dio". Cori da stadio in ... Una folla inha seguito dai due maxischermi allestiti in piazza il viaggio da Arcore a Milano ...

(Adnkronos) - Il feretro di Silvio Berlusconi, arrivato in piazza del Duomo a Milano al termine del corteo funebre lungo 33 km, ha ricevuto ...Il governatore della Liguria: “Penso che non abbia mai cercato un erede e non credo ci sarà. Ci sarà invece un’eredità collettiva di cui tutti ci dovremo fare ...