Berlusconi | il necrologio di De Benedetti | «Indomito combattente»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’Ingegnere e il Cavaliere sono stati nemici per oltre un ventennio: la rivalità nata dalla guerra per il controllo della casa editrice Mondadori

Qualcuno unisce nel cordoglio anche 'Marta', la Fascina, compagna di. I necrologi Sul Corriere della Sera il primoè quello della prima moglie : ' Sei stato un grande uomo e uno ...Unironico per accostare il leader di Forza Italia a Giulio Andreotti e Totò Riina ... Questa volta, l'iniziativa del gruppo satirico è arrivata il giorno dopo la morte di Silvio. ...... ecco iltagliente firmato dalla coppia Guadagnino - Antonelli di Lorenzo Longhi L 'ultimo regalo di Silvioè ai giornali di tutta Italia . Un regalo complessivo da diverse ...

L’Igegnere e il Cavaliere sono stati nemico per oltre un ventennio: la rivalità nata dalla guerra per il controllo della casa editrice Mondadori ...Dialogo tra giornaliste su come hanno vissuto gli anni in cui l’ex premier ha dominato sulla scena pubblica. Un confronto sullo sguardo sulle donne in televisione e in Parlamento ...