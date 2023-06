Berlusconi | il Monza al funerale Presente anche l’ex tecnico Stroppa

(Di mercoledì 14 giugno 2023) IlCalcio èin Duomo per i funerali di Silvio, che da presidente ha portato in Serie A il club brianzolo. A guidare la delegazione il giovane allenatore Raffaele Palladino, reduce da una grande stagione dopo essere stato promosso ad inizio stagione dae da Adriano Galliani. Palladino prese le redini della squadra dopo l’esonero di Giovanniluiai funerali in quanto ex calciatore del Milanano. SportFace.

Piazza Duomo si riempie per omaggiare Silvio. Oltre i politici di vip, ci sono tifosi rossoneri e del. Non mancano i contestatori. Dalle prime file di sostenitori è partito un lungo applauso e qualche coro: 'Silvio, Silvio, c'...Giovanni Stroppa, ex allenatore del, ha parlato alla stampa a mergine del funerale di Silvioin Duomo Giovanni Stroppa, ex allenatore del, ha parlato alla stampa a mergine del funerale di Silvioin Duomo. PAROLE - "Ho segnato l'ultima impresa calcistica di ...Già in mattinata la piazza davanti alla chiesa si è riempita di persone, tra sostenitori politici, tifosi di Milan ee curiosi di passaggio

Galliani, Marina, tre sondaggi: cosa succede adesso al Monza La Gazzetta dello Sport

ma inevitabilmente anche tanti tifosi del Milan e del Monza, con tanto di bandiere alzate in aria. I cori in piazza Duomo per Silvio Berlusconi L’evento è trasmesso in diretta da Piazza Duomo con un ...In Duomo, accanto a Silvia Toffanin, si è seduta la collega e amica Maria De Filippi che ha mostrato tutta la sua vicinanza e il suo affetto ...