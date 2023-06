Berlusconi | il feretro accolto da un lungo applauso Inizia il funerale di Stato

...di Silvioalla Cattedrale, durante la funzione, saranno presenti al massimo 2000 personalità. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà l'ultimo a entrare, dopo il...Maria De Filippi, le lacrime per. Maria è stata l'unica ad avere il coraggio di sfidare ... E mentre passa il, la De Filippi fatica a trattenere le lacrime preferendo girarsi per ...Tanti tifosi del Milan assistono alle esequie Cori da stadio in piazza Duomo all'arrivo deldi Silvioper i funerali di Stato. Per l'ultimo saluto al Cav sono accorsi anche tanti tifosi del Milan, che hanno tra sventolio di bandiere rosso nere hanno intonato: "C'è solo un ...

Nelle immagini una fase del viaggio del feretro di Silvio Berlusconi verso il Duomo di Milano, per i funerali di Stato. Il carro funebre era ...(Adnkronos) – Lunghissimo applauso in piazza Duomo, a Milano, all’arrivo del feretro di Silvio Berlusconi in cattedrale per i funerali di Stato. Applauso anche delle personalità presenti all’interno d ...