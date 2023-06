Berlusconi ha chiesto di allungare il Grande Fratello Vip | il retroscena di Signorini

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oggi, mercoledì 14 giugno, si celebreranno i funerali di Silvio. Nel frattempo, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazineha svelato unsulVip., oltre a spendere bellissime parole su, ha svelato un aneddoto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Del resto, era impossibile non fare satira su. Al di là della verità o meno di alcune ... In tanti mi hannocome mai ancora non ho creato qualcosa sulla dipartita del Cavaliere. La ...hadi allungare il Grande Fratello Vip: il retroscena di Signorini Signorini , oltre a spendere bellissime parole su, ha svelato un aneddoto sul Grande Fratello Vip e ...Il parallelo connon è azzardato: grazie alla cassa di risonanza mediatica Marinakis è ... 'Qualcuno dei testimoni di Marinakis e della Noor è ancora vivo' hail leader di un partito ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, in diretta i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

L'Isola dei Famosi è stata travolta dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Alvin si è recato su Playa Fantasma per comunicare la triste notizia ai naufraghi. La ...(LaPresse) Giovanni Toti è arrivato a Milano per ricordare Silvio Berlusconi. I funerali dell'ex presidente del Consiglio e imprenditore si terranno nel Duomo meneghino alle ore 15. «E' una giornata t ...