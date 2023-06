Berlusconi | Gasparri | era affaticato ma non credevamo ci lasciasse

Ma cosa cambia non mettere la bandiera nella storia di", le parole di Mauriziodavanti al Duomo prima dei funerali diCosì il senatore di Forza Italia Maurizio, vicepresidente del Senato, in piazza Duomo a Milano, ricordando Silvioprima dei funerali."Quindici giorni fa mi ha chiamato alle 7.38 ...Silvio"è stato un amico, una guida politica, un gigante della storia. Nessuno è come lui nel ... Lo ha detto all'Adnkronos il senatore di Forza Italia Maurizio, arrivando in piazza ...

Berlusconi, Gasparri al funerale: "Non disperdere il suo patrimonio" - Italia Agenzia ANSA

Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, in piazza Duomo a Milano, ricordando Silvio Berlusconi prima dei funerali.Roma, 14 giu. (askanews) - "Noi faremo la nostra parte senza né presunzione né sciogliete le righe, non ci sarà un altro Berlusconi domattina perché non c'è pari alla sua grandezza e non ci sarà alcun ...