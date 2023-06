Berlusconi funerali | Veronica Lario in seconda fila | Marta Fascina accanto ai figli | i posti riservati in chiesa

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito Silvio. Ma nel giorno deispunta il nome diintra i banchi del...

... affollata per idi Stato di Silvio Berluscono, è scattata la contestazione dei supporter e dei giovani di Forza Italia che pian piano stanno riempiendo la piazza in attesa deidi ...di Silvio. La diretta ...Ma la svolta arriva grazie a, scomparso il 12 giugno 2023 a 86 anni , che, come ci ha raccontato la stessa Zanicchi poco prima di partecipare aidel Presidente, ha ...

Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano | La salma sarà cremata e le ceneri riposeranno ad Arcore | 700 i giornalisti accreditati TGCOM

Tutte le tre sedi del Parlamento europeo, a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, hanno la bandiera dell'Ue e quella italiana a mezz'asta in occasione dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Ebs ...Renzi sul lutto nazionale per Berlusconi: “Polemiche sono una vergogna”. Il leader di Italia Viva interviene a Mattino 5 e critica chi ha sollevato dubbi Si svolgeranno oggi, 14 giugno, al Duomo di ...