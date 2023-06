Berlusconi funerali | Marta Fascina e Marina mano nella mano | Veronica Lario in seconda fila | Pascale commossa | assente Carla Dall' Oglio

17.45 Meloni:"Silvio,ti renderemo orgoglioso" "Grazie Silvio,non ti dimenticheremo. Ti renderemo orgoglioso". Così la premier Meloni sui social, dopo idi Stato di Silvio. "Combattente, coraggioso, determinato. Uno dei più grandi imprenditori" italiani, prosegue Meloni."Sempre pronto a difendere l'interesse nazionale. Ha reso l'...AGI/Vista - Ecco le immagini delle bandiere del Milan, del Monza e di Forza Italia in piazza Duomo a Milano per idiMomenti di tensione e scontri verbali nel giorno deiLa folla riempie piazza Duomo a Milano per idi Stato di Silvio. Applausi e cori per l'ex presidente del Consiglio, salutato da migliaia di persone. Non manca però chi contesta e manifesta apertamente il proprio giudizio ...

I figli seguono commossi la bara del papà. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e il più piccolo Luigi sfilano accanto a Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi ...La famiglia al completo, tutto unita. Il segnale tangibile al funerale di Berlusconi con Marina e Marta Fascina mano nella mano.