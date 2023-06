Berlusconi funerali | le corone di fiori al Duomo | da Belen Rodriguez a Lapo Elkann | gli omaggi dei vip

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Da, dalla As Roma all'Inter e al Torino, dalla Regione Liguria alla Regione Lazio. Numerose lofloreali presenti in piazza delperare Silvio...

13.01, imponenti misure sicurezza La salma di Silviopotrebbe essere riportata a Villa San Martino dopo ie prima della cremazione. E' quanto si apprende stamane. Intanto a Milano, dove si celebrano idell'ex premier,è ...AGI/Vista - Ecco le immagini dal Duomo di Milano, dove alle 15 si terranno idi Silvio. In piazza iniziano già ad accalcarsi sostenitori e curiosi.Ogi si celebreranno idi Silvioe, nei corridoi Mediaset , si respirerà un'atmosfera di grave cordoglio. Tra le persone che hanno conosciutomolto profondamente c'è anche Barbara d'Urso , che ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

Delimitati i passaggi e le vie di fuga e montati due schermi giganti per permettere alle persone di seguire la cerimonia in piazza ...Roma, 14 giu. (askanews) - "La sua preoccupazione era l'affaticamento, lo avevo chiamato giovedì scorso e mi ha richiamato..., stavo per iniziare un discorso ...