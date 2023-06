Berlusconi | Forza Italia e nodo nomina presidente | serve Congresso nazionale ma tempi lunghi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Scomparso Silvio, ora bisognerà trovare un nuovodi. Non c’è solo ildei debiti e del simbolo, ma anche un altro, non meno spinoso e forse più immediato, quello della scelta del ‘conducator’, appunto. Statuto alla mano, per eleggere chi dovrà guidare il partito, orfano del suo fondatore, bisognerà celebrare un, ma la procedura è lunga e complessa. E molti scommettono che si arrivi alle calende greche, forse oltre le europee. In attesa della convocazione del massimo organismo direttivo forzista, infatti, occorrerà fare un altro passaggio: indire il Consiglio, previa riunione del Comitato di presidenza (riunitosi ieri la prima volta dopo la morte del Cav per approvare ...

AGI/Vista - "Ebbi modo di entrare in contatto con quella che sarebbe stata la composizione diItalia trent'anni fa. Quindi un arco di trenta anni in cuiha segnato in modo irreversibile la politica e la storia d'Italia. Quindi il più assoluto senso di rispetto per la persona e ...Piazza Duomo, a Milano, si riempire di persone in attesa dei funerali di Stato di Silvio. L'ex presidente del Consiglio e imprenditore è morto lo scorso 12 giugno all'età di 86 ...di...Le esequie di Stato del presidente diItalia Lunghissimo applauso in piazza Duomo, a Milano, all'arrivo del feretro di Silvioin cattedrale per i funerali di Stato. Applauso anche delle personalità presenti all'interno ...

Il testo integrale dell’omelia pronunciata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante la celebrazione dei funerali di ...Io sono andato per il presidente Berlusconi. Ho solo accompagnato Massimo che voleva entrare per forza. Domani invece sarò in chiesa per il funerale”. Le dichiarazioni di Razzi sono di ieri, quindi ...