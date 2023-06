Berlusconi | feretro lascia Duomo | i baci di Fascina alla bara – Video

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Ildi Silvioviene portato a spfuori daldi Milano, accompagnato da un lungo applauso delle tante personalità che hanno preso parte ai funerali di Stato. Davanti, il necroforo con la foto del Cavaliere sorridente. I figli dell’ex premier hanno assistito all’uscita delin lacrime, mentre la compagna Martalanciaper un ultimo saluto. Un altro scrosciante e interminabile applauso, con cori da stadio (‘c’è solo un presidente’), saluta ladel fondatore di Forza Italia in piazza. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'arrivo deldi Silvioal Duomo di Milano per i funerali di stato , è stato salutato con cori e applausi da parte di una folla gremita, radunata nella piazza della cattedrale per dare l'ultimo ...Il corteo funebre di Silvio, partito da Arcore , ha attraversato diverse zone. Ilè passato davanti allo stadio del Monza , dove tifosi e cittadini hanno salutato l'ex presidente del Consiglio anche ...' Un presidente, c'è solo un presidente '. Così un gruppo di sostenitori di, tra cui molti ultra del Milan , hanno accolto l'arrivo deldell'ex premier in piazza Duomo a Milano. La folla ha intonato lo slogan all'arrivo dell'auto e poi quando la bara è ...

Berlusconi, per Marta Fascina lacrime e sguardo fisso al feretro Agenzia ANSA

Dal Credo allo scambio della pace, le caratteristiche della messa con cui si sono svolti i funerali dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi ...I funerali di SIlvio Berlusconi si sono conclusi con l'ultimo saluto di Piazza Duomo per il Cavaliere: i figli riuniti di fianco al feretro hanno ringraziato la folla I funerali di Silvio Berlusconi ...