Berlusconi | feretro attraverserà Milano | Mattarella ultimo ad entrare in Duomo**

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Ildi Silvio Berlusconi, scortato dai famigliari che saranno a bordo delle auto che seguiranno il corteo funebre che muoverà da Villa San Martino, la residenza di Arcore. I famigliari dell'ex premier prenderanno poi posto nelle prime file alla destra dell'altare del Duomo -compresa l'attuale compagna Marta Fascina e l'ex moglie Veronica Lario- al lato opposto le autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergioche, come da cerimoniale, sarà l'adin Duomo per le esequie.

...necrologi FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Funerali, in piazza Duomo folla e corone di fiori. FOTO Milano e l'Italia intera salutano l'ex premier. Il...La salma dell ex premier sar scortata dalla polizia stradale nel tragitto cittadino da Arcore fino al centro. Mancano poche ore ai funerali di Stato di Silvio, morto al San Raffaele di Milano luned 12 giugno dopo una lunga ...Dopo i funerali di Stato di oggi pomeriggio, che cosa succederà aldi SilvioSecondo quanto è stato fatto trapelare nelle scorse ore, subito dopo le pubbliche esequie del Cavaliere tenute all'interno della Basilica del Duomo di Milano, tutto il ...

Silvio Berlusconi, il feretro e la sepoltura Vanity Fair Italia

A garantire la sicurezza in piazza Duomo a Milano durante i funerali di Silvio Berlusconi ci sono anche alcuni tiratori scelti, i membri dei servizi ...La scelta della cremazione ha in parte stupito, data la profonda fede cattolica che l’ex premier non ha mai tenuta nascosta. Ma era l'unico modo per riposare ...