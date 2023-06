Berlusconi era il miglior nemico in cui poteva sperare certa sinistra da salotto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È morto Silvio. Ed è subito cominciato il processo di beatificazione. A reti praticamente unificate. Non una parola di critica. Non su Mediaset, ovviamente. Ma nemmeno sulla Rai a dire il vero. Non dal mondo delle imprese, né dai politici. E se da quelli della destra e dell’ultradestra di governo è comprensibile – in fondo sono tutte e tutti figli di, prima che Fratelli d’Italia – meno comprensibile è che dall’opposizione il massimo che si riesca a balbettare è “non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia” (Giuseppe Conte). All’estero, molti dei principali media (Der Spiegel, BBC tra gli altri) ne ricordano almeno gli “scandali” e su questa scia si inseriscono anche molti dei pochi che osano avanzare qualche critica qui in Italia, oggi come mai provincia di Arcore. Dopo lunghe premesse in cui si deve ...

di una generosità che non ho mai trovato in nessuna altra persona. Poi quello che ha fatto è lì da vedere. Iva Zanicchi e la televisione di Silvio. Siamo a metà degli anni Ottanta ...Ospite in collegamento nell'appuntamento di Mattino Cinque News - Speciale dedicato alla memoria di Silvio, Alfonso Signorini ha parlato dell'ex premier a cuilegatissimo, definendolo "un secondo padre". Ma non solo. Alfonso Signorini: "Silvionon si perdeva una puntata del Gf ......

