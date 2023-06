Berlusconi | Emanuele Filiberto | Un grande imprenditore | ma anche un amico

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Il ricordo piu' caro? Non posso dirlo", cosi'sorride ricordando i momenti di condivisione trascorsi con Silvio. "Era una persona che ti metteva a tuo agio, una figura ...

"Il ricordo piu' caro Non posso dirlo", cosi'Filiberto sorride ricordando i momenti di condivisione trascorsi con Silvio. "Era una persona che ti metteva a tuo agio, una figura paterna che ti seguiva in tutto quello che ...... le decine di persone arrampicate sul monumento a Vittoriohanno fatto partire il coro '... L'iItalia dice addio a. In funerali di Stato al Duomo di Milano - VIDEO L'uomo, quindi, è ...... cori e 'climbing' sul monumento dedicato a VittorioII a cavallo posto al centro di piazza Duomo a Milano. Così le persone comuni hanno seguito funerali di Stato di Silvio, ...

interviste sulla scomparsa di Silvio Berlusconi di Lanfranco Palazzolo a Federico Mollicone, Andrea Ruggeri, Vincenzo Vita, Emanuele Loperfido e Ylenia Malavasi e di Claudio Landi a Stefano Passigli.Oltre 15mila persone, oggi pomeriggio, mercoledì 14 giugno 2023, per i funerali di Stato dell'ex premier Silvio Berlusconi, morto lunedì scorso a 86 anni. Tantissime le autorità presenti, a partire da ...