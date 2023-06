Berlusconi e l’Europa | un’eredità pesante Scrive Castiglioni Iai

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In questi giorni stiamo leggendo ricordi commossi di Silvio, corredati da analisi politiche che si soffermano su meriti e demeriti dei suoi quattro governi. La politica estera rientra sempre in questo elenco. Gli articoli sui giornali mi ricordano la mia infanzia: avevo circa 13 anni quando arrivò per la prima volta in casa nostra una rivista piena di immagini che ritraevanoin un lungo album fotografico. Il libello consegnato nel 2001, dal titolo “Una storia italiana”, ritraeva l’ex presidente del Consiglio, allora ricandidato a guida della Casa delle Libertà contro l’Ulivo di Francesco Rutelli, insieme a diversi leader internazionali a lui affini. Tra questi spiccavano Jacques Chirac e Margaret Thatcher. L’intento di, già allora, era di caratterizzarsi come leader internazionale affidabile, nonostante ...

Anche Emma Bonino , ex ministra degli Esteri e leader di +,...Parlamento per sette giorni dopo la morte di Silvio. ...'ex commissaria europea puntualizza che non vuole sminuire la ...A Milano arriva la frenata per i titoli del gruppo... Fuori dal Ftse Mib balzo del 7,7% per Dovalue dopo'accordo ... In ritirata ( - 5%) il prezzo del gas indopo il balzo di ieri: ...... che aveva sancito la fine del comunismo in', ricostruisce ...ebbe il tempismo e colse il momento'. Secondo la ... Secondo la premier, con il Cavaliere ha avuto inizio ''era dell'...