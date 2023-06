Berlusconi e il mondo cattolico | Dai patti politici d’acciaio con Ruini alla photo opportunity con Ratzinger nei giorni degli scandali sessuali

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Papa Francesco non lo ha mai incontrato in oltre dieci anni di pontificato. Il segno eloquente di una involuzione del rapporto tra Silvioe il. Eppure, in quel bacino elettorale, il quattro volte presidente del Consiglio non solo ha raccolto milioni di voti, ma ha strettoinossidabili perfino davanti ai numerosi e a dir poco imbarazzantimorali. Erano gli anni di Benedetto XVI e l’allora cardinale segretario di Stato, il salesiano Tarcisio Bertone, garantiva ail pieno sostegno della Chiesa cattolica. Ma quella benedizione era arrivata molti anni prima con il cardinale Camillo, all’epoca vicario generale del Papa per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza episcopale ...

...non aveva finalità altre, era sincero. E poi era convinto che la Messa vissuta cristianamente potesse dare serenità e normalità a una squadra che era sul tetto del. Ne percepiva il ...... preceduto dall'annuncio del Corriere della Sera, si capì che era uncompletamente diverso. Dal 2001, poi, c'è stata l'idea che processandosi potessero in qualche modo nascondere i ...Non mancheranno gli storici amici e collaboratori di, Fedele Confalonieri e Gianni Letta, tutto ilMediaset, rappresentanti dello spettacolo e delegazioni dei club calcistici e dello ...

La scelta della cremazione ha in parte stupito, data la profonda fede cattolica che l’ex premier non ha mai tenuta nascosta. Ma era l'unico modo per riposare ...Voleva essere amato. E aveva la sincerità di farlo vedere. Ecco, io credo che l'affetto che da morto lo circonda, questo dica. Tanti si sono riconosciuti ...