Berlusconi | dopo il funerale l’assalto alle corone di fiori – Video

Scene di concitazione al termine della cerimonia funebre di Silvio al Duomo di Milano. Una volta conclusa la funzione, sul sagrato della cattedrale molte persone si sono avventate sulle, inviate in omaggio al leader di Forza Italia, per accaparrarsi qualche fiore come ricordo. In breve, si è scatenato un parapiglia tra chi non voleva rinunciare ad accaparrarsi il souvenir e chi invece protestava, sottolineando che si trattava di un gesto inopportuno. Tra questi, un giovane di nome Leo che ha spiegato di lavorare in alcuni programmi Mediaset. Il ragazzo, in particolare, ha apostrofato una donna dicendo: "Finché ci sarà gente così, l'Italia non potrà mai funzionare, non c'è più rispetto neanche per i morti".