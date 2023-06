Berlusconi | De Poli | ‘è stato un grande italiano | ha amato Italia fino all’ultimo’

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Unaemozione per me oggi pomeriggio a Milano: in Duomo, l’ultimo saluto dell’e deglini a te, caro Silvio, che seipiù di un Presidente per questo bellissimo Paese”. Così su Facebook il senatore e presidente nazionale Udc Antonio Deche oggi ha preso parte ai funerali di Silvioin Duomo a Milano.“Seiun, innovatore, intraprendente, coraggioso, che ha sempre creduto profondamente nella nostra, nel suo futuro. Nel mio cuore di te conserverò per sempre un ricordo : la tua umanità, la tua gentilezza. Ciao Silvio, l’ti abbraccia!”. L'articolo CalcioWeb.

Così su Facebook il senatore e presidente nazionale Udc Antonio Deche oggi ha preso parte ai funerali di Silvioin Duomo a Milano.Era il dicembre del 2022 quando Silviopromise ai giocatori del suo Monza un "pullman di troie" nel caso in cui avessero battuto ... le reazioni a questa battuta si sono divise in due...... affaristi e imprenditori senza scrupoli, criminali, durante il governo(innominato nel ... I quattro personaggi familiari creando un- centro di una vicenda in qualche modo " a tema". ...

Berlusconi: De Poli, 'è stato un grande italiano, ha amato Italia fino ... Il Dubbio

Così su Facebook il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli che oggi ha preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. “Sei stato un grande italiano, innovatore, ...Secondo il professore della Luiss, il governo non rischia da una eventuale disgregazione del partito di Berlusconi, perché non è nell'interesse (immediato) dei parlamentari ...