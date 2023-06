Berlusconi | che disastro! Caos totale ai suoi funerali | ecco cosa succede

... ma non solo Alle 14.45 arriverà sul sagrato di piazza del Duomo la salma di Silvio. In totale sono 2.000 le persone all'interno della cattedrale e sono stimate in circa 8.000 quelle...Anche Benifei, capodelegazione del Pd a Strasburgo, ha affermatoi funerali di Stato persono un atto dovuto, ma ha considerato la proclamazione del lutto nazionale e la sospensione ...Secondo Parietti, Silvio"mancherà a tutti, soprattutto a quelline hanno sempre parlato male, perché non sapranno contro chi accanirsi". Quanto al suo rapporto con l'ex presidente del ...

Berlusconi, Mazza insulta Montanari che telefona in diretta: “Esercito il diritto di resistenza” Il Fatto Quotidiano

La famiglia di Silvio Berlusconi aveva pensato ad un breve saluto che sarebbe stato letto durante la cerimonia dalla primogenita Marina, ma la prassi consolidata per questo tipo di funzioni presso il ...Fa venire le vertigini pensare a tutti coloro che sono morti ‘per’ quella bandiera, se ci si sofferma a considerare il fango nella quale viene ora trascinata.