Berlusconi | Bonino | ' Chiudere il Parlamento è fuori luogo | la destra vuole ereditare il suo consenso'

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Emma, leader di +Europa, contesta la decisione deldi fermare i lavori per una settimana in segno di rispetto per la morte di Silvio. 'Bloccare Camera, Senato e la ...

...d'accordo con la scelta di dichiarare il lutto nazionale in seguito alla morte di Silvio:... una mossa definita da Emma"eccessiva e fuori luogo" che ha davvero pochi precedenti e ...Emma, leader di +Europa, contesta la decisione del Parlamento di fermare i lavori per una settimana in segno di rispetto per la morte di Silvio. 'Bloccare Camera, Senato e la politica per ..., aggiunge poi, promise la rivoluzione liberale 'purtroppo solo a parole. Oggi siamo alla egemonia della destra sovranista, di liberale non c'è più nemmeno il racconto'. Secondo ...

Bonino: "Eccessivo e fuori luogo bloccare i lavori in Parlamento per Berlusconi" la Repubblica

A dirlo è nientemeno che Massimo D'Alema, ex premier e storico avversario di Berlusconi, in un'intervista al Corriere ... al coro di Rosi Bindi e Tomaso Montanari si è unita oggi Emma Bonino – D'Alema ...Emma Bonino, leader di +Europa, contesta la decisione del Parlamento di fermare i lavori per una settimana in segno di rispetto per la morte di Silvio Berlusconi. “Bloccare Camera, Senato e la ...