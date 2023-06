Berlusconi | Barelli | ' lascia segno | italiani ne riconoscono grandezza'

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Oggi si è vista “l'eccezionalità di quest'uomo, un visionario che ha avuto un successo enorme nel cuore degli, con la partecipazione ai suoi funerali anche dei leader dell'opposizione e di persone che, pur non avendo condiviso la sua attività politica, erano lì o davanti alla televisione. Credo che la maggioranza degline riconosca la, come imprenditore, padre di famiglia, comunicatore, inventore della televisione privata, ideatore del centrodestra, leader politico e presidente di un club di calcio che ha vinto più di tutti nel mondo. Saranno scritti libri sulla vita del presidente, che ricorderanno i 30 anni in politica di questo uomo cheil”. Lo ha detto Paolo, presidente dei ...

Maurizio Gasparri, che in questa fase della vita è un forzista saggio: "Nonostante il grande dolore, ho visto, insieme a Tajani,ed altri che tutte le persone più vicine a, hanno ...Non so se sarà Marinaa esporsi nel partito, l'argomento non è stato ancora toccato', ha detto, capogruppo alla Camera di Forza Italia, a Rtl 102.5. Sisto: 'Nessuna spaccatura nel ...Il ministro Antonio Tajani al Duomo con il vice premier il capogruppo Fi alla Camera. Anche ...tra Matteo Salvini e Matteo Renzi nel duomo di Milano in attesa dei funerali di Silvio. ...

Barelli, famiglia Berlusconi continuerà ad essere presente in Fi Tiscali Notizie

Nel Duomo di Milano l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Ai funerali di Stato le più alte cariche istituzionali e i protagonisti della politica si stringono ...Tutto il mondo di Forza Italia ha partecipando al funerale di Silvio Berlusconi a Milano per omaggiare il leader scomparso all’età ...