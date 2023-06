(Di mercoledì 14 giugno 2023) -, JUN 14 - "Ciao presidente. Grazie per aver dedicato la tua vita al tuo Paese, alla tua famiglia, allo sport e ai tuoi collaboratori.e l'Italia ti ringraziano". E' il testo di un ...

..., comparso stamani sulla parete di un grattacielo di Mestre, che costeggia la linea ferroviaria per Venezia. A 'firmare' il messaggio destinato all'ex premier sono stati due...... da ieri a venerdì comparirà per 400 volte al giorno sull' Hybrid Tower di Mestre, per esprimere il loro affetto a Silvio. Renato Boraso e Michele Zuin ,rispettivamente alla ......Silviocon un applauso. C'è chi sfoggia, orgoglioso, la bandiera di Forza Italia e chi ha portato con sè quella dei tempi d'oro del centrodestra unito, con il fondo azzurro Pdl., ...

Berlusconi: assessori Venezia comprano maxi-spazio pubblicitario ... Agenzia ANSA

"Ciao presidente. Grazie per aver dedicato la tua vita al tuo Paese, alla tua famiglia, allo sport e ai tuoi collaboratori. Venezia e l'Italia ti ringraziano". (ANSA) ...Erano circa cinquanta i militanti di Forza Italia di Basilicata che hanno deciso di riunirsi a Potenza per assistere insieme al funerale di Silvio Berlusconi, una scelta di condividere il dolore per l ...