Berlusconi | al funerale presenti anche Zhang e Marotta in rappresentanza Inter

(Di mercoledì 14 giugno 2023)giungono al Duomo per ildi. Il Presidente e l’Amministratore Delegato dell’sono fra i tantiper l’ultimo saluto allo storico rivale rossonero.– Ildi Silviosi celebrerà questo pomeriggio, alle ore 15:00, nel Duomo di Milano. Sono giunti nella piazza del centro milanese, in attesa dell’arrivo del feretro,Stevene Giuseppe. Il Presidente e l’Amministratore Delegato dell’, dunque, assisteranno alla celebrazione per l’ultimo saluto all’ex Presidente del Milan, indel club nerazzurro.-News - Ultime notizie e ...

L'amore della maturità, quello con cui si è condivisa la gioia del primo figlio, non si può cancellare mai. Sarà per questo che nel lenzuolo di necrologi per Silviosteso dal Corriere della Sera appare in testa quello della prima moglie del Cavaliere, madre dei primogeniti Marina e Pier Silvio, Carla Elvira dall'Oglio, da sempre riservatissima. "...Tra Ruini ec'è stato un notevole connubio ma questa non è la Chiesa di Francesco". Il missionario contro Mediasetè stato 'un uomo di una amoralità terribile " ha continuato ...Ma nelle sedi del III Municipio di Roma le bandiere non sono a mezz'asta Padre Zanottelli tuona contro la Chiesa: Questo(in Duomo) non s'ha da fare! -amorale - Mediaset per ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, in diretta i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

Milano, 14 giu. (askanews) - L'ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale è arrivata in Duomo per i funerali del leader di Forza Italia. "Scusate il silenzio, ma non c'è nulla da dire, non è ...Tra le condoglianze arrivate alla famiglia Berlusconi e ai figli del Cavaliere c'è anche quella di Yassine Lafram, a capo dell'Ucoii, l'ente religioso delle ...