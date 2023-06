(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dallo chansonnier Mariano Apicella al direttore del Tg4 Emilio Fede, dallo stratega della discesa in campo Giuliano Urbani alla testimone chiave dell'inchiesta di Bari, Patrizia D'Addario

...di fornire tutti gli elementi utili a ricostruire quella che è stata indubbiamente una delle... Chi ci sarà ai funerali diNumerose le personalità del mondo della politica che ...Il recente lutto nazionale per la morte di Silvioha suscitato un dibattito riguardo allee agli eventi che effettivamente meritano tale onore. Enrico Galiano, noto docente e scrittore, ha proposto un elenco di personalità e memorie ......come la scomparsa di alcuneche, invece, hanno avuto il merito di contrassegnare un'epoca della nostra cultura. L'ultimo saluto nel Duomo di Milano: chi lo ha ricevuto Prima di, ...

Berlusconi, 6 figure “dimenticate” vicine WIRED Italia

Soltanto oggi abbiamo verificato che le bandiere esposte sulle facciate del Municipio di Fucecchio non erano poste a mezz'asta come disposto dalla ...Berlusconi funerali, la diretta - Milano si prepara a dare l'addio a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato che si terranno oggi alle 15 in Duomo e saranno celebrati ...