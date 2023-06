(Di mercoledì 14 giugno 2023). Se vi è capitato di notare in alcunedella città delle zone di prato particolarmente lussureggianti vicino ad altre invece rasate, non è un caso, o una dimenticanza, ma una scelta che rappresenta l’esito di un progetto che il Comune diha avviato di recente. Si tratta infatti didifferenziato, superfici cioè dove l’erba viene volutamente tagliata con minore frequenza, o più tardi quando è semi secca o secca, con l’obiettivo di preservare e valorizzare ladella flora e della piccola fauna e ridurre le isole di calore. “Questa novità rappresenta una scelta significativa che ci auguriamo i cittadini possano apprezzare anche in previsione di un futuro ampliamento ...

PerBrescia 2023, quest'anno, la gara più bella del mondo attraverserà la Franciacorta, ... Franciacorta sarà inoltre presente in tutte le1000 Miglia a Brescia nei giorni precedenti alla ...... direttore Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola " Da dieci anni abbiamo conferito a... il comune di Mergozzo ha deciso di svolgere ulteriori verifiche, prima di destinare al progetto...Al via il progetto pilota per scambi di studenti trae ReggioCalabria A margine della presentazione dell'ultimo rapporto diAlmalaurea è stato ... in particolare a quelle riguardanti ledi ...

Bergamo, in 13 aree verdi prati a sfalcio ridotto: “Così meno costi e più biodiversità” BergamoNews.it

Una biciclettata alla scoperta delle aree rurali limitrofe di Treviglio in compagnia del circolo Legambiente di zona. Partenza alle ore 08:45 dal Piazzale della Piscina Comunale. Si passerà per una be ...Molti a Bergamo hanno notato che in alcune aree verdi ci sono aiuole rasate e altre con prato lussureggiante: è il risultato di una scelta del Comune, che ha deciso di creare «aree a sfalcio ridotto o ...