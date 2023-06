Bellingham al Real Madrid per una cifra monstre | 103 milioni di euro più bonus fino al 30%

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Colpo da Galacticos. Ilha ufficializzato l'arrivo di Jude, stella inglese ed uno dei 2003 più forti al mondo. Laspesa per prelevarlo dal Borussia Dortmund è di 103dipiùal 30%. 134/135in totale. Unapantagruelica. Il ragazzo inglese era già stato cercato dai Blancos nella scorsa sessione estiva di calciomercato, ma non si...

... il fratello minore di Jude che è appena stato ufficializzato dalMadrid. Doppio trasferimento nello stesso giorno, quindi, per i due fratelliIl primo vero colpo di questo calciomercato estivo lo piazza ilMadrid di Carlo Ancelotti. I Blancos , con una nota apparsa sul proprio sito, hanno ufficializzato Jude, 19enne centrocampista inglese prelevato dal Borussia Dortmund. La notizia era ...... senza doppi fini, che stanno accadendo attorno ilMadridi. Kroos è sincero: non ha accettato, ... Kroos ha inoltre parlato di, il nuovo acquisto della sua squadra: "È un top player che ...

Il Real Madrid annuncia Bellingham: “Uno dei grandi talenti del calcio mondiale” ItaSportPress

È stata la giornata del funerale e gli ultimi addii a Silvio Berlusconi, ma anche quella dell’ ufficialità di Bellingham al Real Madrid e del nuovo pallone della Serie A 2023/24. In tutto questo, non ...L'addio di Karim Benzema non ha minato le certezze di un Real Madrid che guarda subito al futuro, aprendo concretamente il mercato in entrata con l'ufficializzazione di un colpo già praticamente ...