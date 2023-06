Beatles | Paul McCartney riproduce con l' Intelligenza Artificiale AI la voce di John Lennon nel brano Now and Then

Il cantante e cantautore deiMcCartney, ha detto in un'intervista a Radio 4 della BBC che la voce di John Lennon è stata estratta e ripulita da una vecchia registrazione usando l'Intelligenza Artificiale , per ...In una recente intervista,McCartney ha rivelato che l' intelligenza artificiale è stata impiegata nella produzione di un "ultimo album dei", previsto per essere pubblicato entro la fine dell'anno. Questa notizia è ...McCartney lo chiama già l'ultimo disco dei, e uscirà quest'anno per merito dell'intelligenza artificiale, che ha permesso di estrarre la voce di John Lennon da una vecchia demo ...

Arriva una nuova canzone dei Beatles, l'annuncio di Paul McCartney: «Così liberiamo la voce di John Lennon con l ... Open

Lo ha annunciato Paul McCartney ai microfoni di Bbc Radio 4, spiegando che il brano sarà tratto da una vecchia demo registrata prima della morte dell’iconico cantante.L a notizia sta già facendo discutere. E parecchio. Uscirà una nuova canzone dei Beatles, nella quale – grazie all’intelligenza artificiale – potremo ascoltare la voce di John Lennon, «estratta» da un ...