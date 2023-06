Beach volley | World Tour 2023 Lupo Nicolai e Benzi Bonifazi a caccia del main draw nel Challenge di Jurmala Si gioca anche a Lille

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sono tre le coppie italiane impegnate domani nelle qualificazioni dei due tornei in programma in questo fine settimana, l’importantediin Lettonia e il Future diin Francia. A, nel torneo maschile, sono in campo/Rossi che cercheranno di raggiungere/Cottafava, vincitori lo scorso anno su questa sabbia, quando si giocò un Elite 16, e Bianchin/Scampoli, reduci dalla bella vittoria di Lecce. Acammino non impossibile in qualificazione per Danieleed Enrico Rossi che al primo turno affronteranno alle 13.30 la coppia estone composta da Kais e Rebel, che non hanno maito assieme e sono destinati a nonre ...