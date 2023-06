Beach Volley Italia estate 2023 | tutti i calendari della stagione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per centrare l'obiettivo cerchiamo di concentrarci sul lavoro quotidiano e questo ci serve per affrontare ogni singolo torneo del periodo preolimpico nel modo migliore". Valentina Gottardi: "Il mio ...

Questa mattina è stata presentata in videoconferenza la nuova stagione delitaliano: tutte le tappe del campionato italiano ROMA - Si è svolta oggi, mercoledì 14 giugno, la conferenza stampa di presentazione dell' estate 2023 delitaliano . Presenti ...Finanziata con le iscrizioni al torneo benefico di, organizzato da AVIS Provinciale Ravenna a Marina di Ravenna lo scorso 25 giugno, l'apparecchiatura "salva - vita" è stata inaugurata ...Nei giorni scorsi, infatti, sui campi situati presso il "Beila" di Mondovì, si sono svolti i primi tornei regionali FIPAV di, categorie under 14 e under 16 della provincia di Cuneo, ...

Beach volley, World Tour 2023. Benzi/Bonifazi e Scampoli/Bianchin fanno la storia: primo bis azzurro a Lecce! OA Sport

ROMA- Una video conferenza, al posto del tradizionale incontro 'in presenza' ha decretato l'ideale taglio del nastro sulla stagione 2023 del beach volley. Il Presidente Federale Giuseppe Manfredi e ...ROMA-Si è svolta oggi, mercoledì 14 giugno, la conferenza stampa di presentazione dell’estate 2023 del beach volley italiano. Presenti in studio il Presidente Federale Giuseppe Manfredi e Fabio Galli, ...