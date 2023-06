Bayern Monaco | occhi su Kim | lui come sostituto di Hernandez

Ilcerca il sostituto di Lucas Hernandez , spunta l'opzione Kim Min - Jae. Il difensore sudcoreano è inseguito da tempo dal Manchester United e dal Paris Saint Germain. La sua clausola di ...Sul difensore ex Napoli c'è anche il. Thomas Tuchel lo ha allenato in Inghilterra prima dell'esonero. Non si è parlato invece di altre operazione tra le due squadre in questo primo ...... in cui il Dortmund ha perso lo scudetto contro ilall'ultima giornata. 'Ringraziamo Jude per tre anni pieni di passione al Borussia Dortmund. È stato un periodo fantastico insieme', ha ...

Dalla Francia - Non solo lo United su Kim, s'inserisce il Bayern Monaco: i dettagli Tutto Napoli

Il club bavarese potrebbe sostituire Lucas Hernandez, finito nel mirino del Paris Saint Germain e valutato 60 milioni di euro, con il centrale del Napoli.Ryan Gravenberch, centrocampista che il Bayern Monaco ha prelevato dall'Ajax nell'estate del 2022, ha parlato al Telegraaf ammettendo che si sarebbe aspettato di giocare di più: "Voglio giocare, prefe ...