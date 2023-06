Basket | Finale Scudetto 2023 | Hackett e Teodosic guidano la reazione bolognese La Virtus vince gara-3

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si conferma il fattore campo nelladella Serie A. LaBologna si prende-3 davanti al proprio pubblico e accorcia sul 2-1 nella serie contro l’Olimpia Milano. La squadra di Scariolo si è imposta 69-61 al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno preso il controllo nel secondo quarto, senza lasciarlo più fino alla fine. Venerdì sera appuntamento con-4, che può essere uno spartiacque in questa. Sono proprio Daniele Milos, protagonisti del parapiglia neldi-2, sono i migliori marcatori con 13 e 12 punti. In doppia cifra chiudono anche Jordan Mickey (10) e Marco Belinelli (10). A Milano non bastano i 15 punti di Billy Baron, unico a ...

playoff Serie A 2022 - 23, gara - 3 Bologna, Segafredo Arena 1° Q 20:30 VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA MILANO Arbitri: Mazzoni, Sahin, Borgioni Serata di gara 3 discudetto. Alle ore 20:30, alla Segafredo Arena, Virtus in campo contro l'Olimpia Milano per accorciare le distanze. Milano è avanti 2 - 0 nella serie al meglio ...La serie si sposta in casa degli emiliani, che provano a riaprire i giochi dopo aver perso le due gare al ...

