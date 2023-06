Basket | finale Playoff Serie A2 2022 2023 | Cremona sbanca Forlì in gara-1

(Di mercoledì 14 giugno 2023)vince a77-72 in-1 delladeidel tabellone oro diA2di. Gli ospiti allungano di 10 punti a metà quarto quarto e riescono a togliere il fattore campo anella primadella. Ottima prova di Denegri con 18 punti 3 rimbalzi e 2 assist. Non bastano ai padroni di casa i 18 di Sanford e i 16 di Adrian per evitare la sconfitta. Alibegovic secondo miglior realizzatore dicon 12 punti. Prima sconfitta nel corso di tutti iper la squadra di Martino, che aveva battuto 3-0 sia Udine e Chiusi. L’ultima sconfitta risale al 2 aprile nella prima partita del girone per il 1°-6° ...

Sotto 0 - 2 nella serie, la Virtus Bologna si porta a casa il terzo atto delle LBA Finals (69 - 61 il). Davanti al proprio pubblico, le V Nere riescono a mandare in tilt le certezze dell'Olimpia Milano. Ottima prova di squadra della squadra di Scariolo, trascinata da un Teodosic in grande ...E' volta al termine la seconda fase della stagione 2022/2023 di Serie A2 di. Nella rincorsa a un posto in A1 del prossimo anno, sono 18 le squadre coinvolte, divise in ...Bologna 3 - 1...Serie A, gara - 3: Olimpia Milano - Virtus Bologna.playoff Serie A 2022 - 23, gara - 3 Bologna, Segafredo Arena 4° Q FINITO VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA MILANO 69 61 Arbitri: Mazzoni, Sahin, Borgioni Abbonati e segui in diretta la finalissima ...

In Gara 3 della Finale Scudetto Serie A basket 2023, la Virtus Bologna ha vinto contro l'Olimpia Milano: il risultato finale.La squadra di coach Scariolo si è imposta per 69-61 sui campioni uscenti, che restano in vantaggio per 2-1 ...