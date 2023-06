Basket femminile | Europei 2023 | l’Italia inizia il cammino continentale debuttando contro la Repubblica Ceca

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Manca davvero poco al debutto dell’Italagli. Le Azzurre, infatti, scendono in campo domani giovedì 15 Giugno alle 14:00 ora italiana a Tel Aviv (Israele) per affrontare lanel match che apre la prima fase della rassegna(gruppo B). Il gruppo agli ordini del Commissario Tecnico Lino Lardo è atterrato in Israele nella giornata di ieri. Il CT ha optato per un roster dove spiccano ben sei giocatrici alla prima partecipazione all’EuroWomen: Matilde Villa (che ha posticipato l’esame di maturità), Costanza Verona, Valeria Trucco, Martina Fassina, Mariella Santucci e Laura Spreafico. La veterana Cecilia Zandalasini – alla quarta chiamata per il torneo europeo – proverà a trascinare le compagne ...

