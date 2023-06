Barcellona | Laporta | “Lavoriamo per rinforzare la rosa | obiettivo vincere tutte le competizioni”

Volo di sola andata per la Spagna:, per la precisione . La trattativa è arrivata alla fase finale, il presidenteconta di chiudere l'affare in tempi brevi per una cifra vicina ai ...... con la Fiorentina in caso subentrante, quelli die City coinvolgono la Champions. Il ... Dalla Spagna sussurrano che ancheavrebbe deciso di abbandonare la Superlega, non avendo le ...told that the allegations of wrongdoing were part of a "smear campaign" against the Catalan side who are currently top of La Liga. (Photo by LLUIS GENE / AFP) Ilsi ritira dalla ...

Messi si riavvicina al Barcellona, il padre incontra Laporta: Leo ... Sport Fanpage

Il Barça è la squadra più forte del mondo: l’attestano i numeri impressionanti e i trofei, ma il caso Negreira potrebbe colpire anche la Femení blaugrana che rischia l’esclusione dall’Europa che conta ...Tra gli obiettivi di mercato del Barcellona, oltre a Sofyan Amrabat, c’è Ilkay Gundogan. Come scrive Tuttosport, il suo contratto col City scade tra meno di venti giorni ...