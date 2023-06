Barbara D’Urso gelata in diretta da Del Debbio | quella frase ambigua scatena critiche feroci

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Con la morte di Silvio Berlusconi i palinsesti della Mediaset sono stati completamente stravolti per omaggiare e ricordare colui che ha fondato l’azienda nel lontano 1993. Di conseguenza in questi giorni sono andati in onda speciali sull’ex Premier. E proprio su Canale 5, in memoria del Cav, è stato trasmesso un programma condotto da Cesare L'articolo proviene da KontroKultura.