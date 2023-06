Barbara d' Urso basita | Paolo Del Debbio | «Sei autorizzata a piangere» VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Anche martedì 13 giugno 2023 in prima serata su Canale 5 è andato in onda uno speciale dedicato a Silvio Berlusconi a cura del telegiornale della rete. Alla conduzione Cesara Buonamici affiancata da Nicola Porro eDel. Esattamente come nel primo speciale di lunedì scorso, si sono alternati intervistando volti dell'azienda e altri personaggi di spicco per la vita dell'ex Premier (da Enrico Papi ad Alfonso Signorini, da Alba Parietti e Vittorio Sgarbi a Vittorio Vanzina).d'Delsono stati protagonisti di un momento teso, almeno agli occhi dei telespettatori che stavano guardando la diretta. Al termine dell'intervento della conduttrice, in collegamento dallo Studio 15 di Cologno Monzese dove va in onda Pomeriggio 5, Delha ...