Barbara d' Urso a La Vita in Diretta stroncata da Selvaggia Lucarelli

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si sono conclusi tra gli applausi in Piazza Duomo i funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno 2023 a 86 anni per via della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Gran parte dei volti Mediaset hanno partecipato alle esequie del patron dell'azienda presso cui lavorano. Tra i presenti Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Nicola Savino, Massimo Boldi, Lorella Cuccarini, Gerry Scotti, Maria De Filippi seduta con la famiglia Berlusconi accanto a Silvia Toffanin, Iva Zanicchi, Myrta Merlino ed Enrico Mentana. Non è mancata nemmenod'. Poco prima di fare il suo ingresso in Cattedrale, la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata intervistata ai microfoni de Laindi Alberto Matano e di altri organi della stampa presenti. Come già fatto nello speciale TG5 di martedì 13 giugno 2023, ...