Bambino di 4 anni morto all' improvviso | giallo a Brescia per il malore del piccolo

Un dramma avvolto nel mistero . A Esine, in provincia di Brescia , unadi 4ha avuto un malore improvviso ed è morto . Secondo una primissima ricostruzione, è stato vittima di un'emorragia cerebrale che non gli lasciato scampo. Malore improvviso: si accascia ...All'ospedale Sant'Eugenio è ricoverata in gravi condizioni la sorellina del, di tre. In ospedale anche la madre, 35enne. Entrambe sono state trasportate in codice rosso dal 118. A bordo ...Undi 5è morto nello scontro tra la Smart Forfour sulla quale viaggiava e una Lamborghini. Il piccolo è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia ...

Incidente a Roma: scontro tra suv e auto, muore bambino di 5 anni RomaToday

Cinquemila anime in lutto a Esine, in Valle Camonica, per la morte improvvisa di un bambino di quattro anni. Il piccolo ha avuto un malore fatale: a nulla è servito l’intervento del personale sanitari ...Un bambino di quattro anni è improvvisamente morto ad Esine, un piccolo comune della Val Camonica, provincia di Brescia in Lombardia. Il piccolo è stato vittima ...