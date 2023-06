Bambina scomparsa a Firenze | scarcerato il padre Continuano le ricerche

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La piccola Kata, la, è stata avvistata ieri in un autobus accompagnata da una donna. In corso le verifiche Ancora nessuna novità sul caso della piccola Kata, lale indagini da parte delle autorità: in campo anche i droni. La scarcerazione delIl giudice ha L'articolo proviene da Il Difforme.