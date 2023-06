Bambina di 5 anni precipita dal balcone e muore a Napoli | è caduta dal terzo piano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Choc nel napoletano dove u nadi 5è morta dopo essereta daldella propria abitazione aldi uno stabile in via Spiniello 32 ad Acerra . Inutili i tentativi ...

La figlia dell'ex gieffino e di Belen Rodriguez ha 2e ha ricevuto in dono dal papà un ... Altri, invece, gli hanno criticato il fatto di non aver spiegato allache il cane non è un peluche:...Choc nel napoletano dove u nadi 5è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione al terzo piano di uno stabile in via Spiniello 32 ad Acerra . Inutili i tentativi di salvare la piccola. La ...Il nonno si trovava in vacanza nell'isola da alcuni giorni in compagnia della nipote di otto, che le era stata affidata dai genitori. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata proprio ...

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, la mamma al Tg1: «Ho detto ai carabinieri chi può averla presa». Cosa sap leggo.it

Perugia - A Palazzo Baldeschi due grandi artisti umbri dialogano nel segno del nero. In occasione del Cinquecentenario dalla morte di Perugino, Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burr ...Un bambino di 2 anni ieri sera è caduto nella piscina di casa a None (Torino), quasi al confine con Castagnole. Le sue condizioni sono gravi: il piccolo cuore… Leggi ...