Bagnaia “Arrivo in Germania con la giusta carica”

ROMA (ITALPRESS) – Archiviato un fine settimana perfetto al Mugello con la vittoria di Pecco, autore anche della pole position, del giro veloce in gara e vincitore della gara Sprint del sabato, il Ducati Lenovo Team è pronto a scendere nuovamente in pista per il GP della. Ad ospitare il settimo appuntamento della stagione MotoGP 2023 sarà il circuito del Sachsenring, situato nel nord del paese a pochi chilometri dalla cittadina di Chemnitz., che lo scorso anno aveva raggiunto il suo deficit maggiore in campionato provo al Sachsenring a seguito di una caduta (-91 punti), arriva quest'anno all'appuntamento tedesco da leader del mondiale con 21 lunghezze di vantaggio sul secondo classificato, il compagno di marca Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team).

ROMA (ITALPRESS) – Archiviato un fine settimana perfetto al Mugello con la vittoria di Pecco Bagnaia, autore anche della pole position, del giro veloce in gara e vincitore della gara Sprint del sabato ...MotoGP: "Spero di ritrovarle anche in Germania". Bastianini: "il Sachsenring è meno impegnativo fisicamente, non sono ancora al 100% ma spero di potere fare meglio" ...