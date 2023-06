Automobili inghiottite da voragine | le immagini sono impressionanti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Due macchine letteralmenteda unacausata probabilmente dalle abbondanti piogge che hanno funestato Roma. È successo in via Santa Maria Goretti, nella zona del quartiere Africano. Unalarga almeno 3-4 metri si è aperta tra la carreggiata e il ciglio del marciapiede, facendo sprofondare la parte anteriore di due auto, una Smart e un'utilitaria di colore grigio. Qualche anno fa un episodio analogo accadde nel quartiere della Balduina. Quella volta, però, lecoinvolte furono molte di più, addirittura decine. (Foto Pasquale Carbone)

