Auto impazzita entra in stazione e travolge una donna

Un forte boato, i vetri che sono andati in frantumi, le urla dei pochi passanti che si trovavano al bar e lungo i binari e l'che ha finito la folle corsa facendo lo slalom in stazione per parcheggiarsi sul binario 1, lato Ancona. Alla guida del mezzo un'anziana donna fabrianese, colpita da un malore improvviso. I ...Momenti di terrore alla stazione di Fabriano (Ancona), dove ha fatto irruzione un', finita su uno dei binari. L'episodio nella giornata di ieri e si pensa che sia un malore la causa del pericolosissimo incidente, conclusosi, fortunatamente, senza alcuna vittima. Cosa ...Con Meloni, a bordo delle rispettive, sono arrivati anche il presidente del Senato Ignazio La ... in tanti si rendono conto che se FI diventasse una "maionese", si metterebbe in pericolo ...

L'auto impazzita piomba nella sala d'aspetto della stazione corriereadriatico.it

Un forte boato, i vetri che sono andati in frantumi, le urla dei pochi passanti che si trovavano al bar e lungo i binari e l’auto che ha finito ...FABRIANO - Poteva essere una tragedia se quell’auto impazzita fosse piombata in stazione nell’ora di punta. In un attimo è successo di tutto. Un forte boato, i vetri che ...