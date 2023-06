Aurora Ramazzotti canta per il piccolo Cesare | “Non mi sopporta più nemmeno lui”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’influencer 26enne ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui ha descritto la sua giornata tipo, trascorsa in compagnia del primogenito e dei gatti di casa, Kida e Siba. L'articolo proviene da DireDonna.

Nei giorni scorsiha fatto sapere di aver smesso di allattare il figlio Cesare Augusto, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. Non sono mancate critiche per la giovane conduttrice, la ...La 26enne, che recentemente è diventata mamma del piccolo Cesar e, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza , è finita nuovamente al centro delle critiche. Ma, questa volta, non si ...continua ad aggiornare i suoi fan sulla sua nuova vita da mamma. Lo scorso marzo è nato il piccolo Cesare, frutto del grande amore che da sei anni lega la figlia di Erose ...

Aurora Ramazzotti risponde a Giorgia Soleri (e non solo): "Diffamarlo oggi è indelicato" Today.it

Una narrazione social per una mamma social. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, figli di Eros Ramazotti e Michelle Hunziker. La madre condivide su social la routine del figlio Cesare Augusto, nato..Aurora Ramazzotti è stata presa di mira da un giornale svizzero per la sua decisione di smettere di allattare al seno il piccolo Cesare. Ecco cosa è successo!