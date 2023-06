Atripalda | è ancora scontro politico | l’opposizione con Palladino rincara la dose

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Il sindaco Spagnuolo e il vicesindaco, Landi, mentono, sapendo di mentire, sullo stato di salute delle casse comunali di”. E’ l’atto di accusa della consigliera di opposizione, Nancy, dopo la tormentata seduta di consiglio comunale della città sul Sabato. “Abbiamo lasciato in eredità all’attuale amministrazione, un quadro economico, risanato – spiega la consigliera – con una disponibilità di cassa evidente. Casse che andavano ulteriormente rafforzate, con attenzione e premura. Ben ha fatto il sindaco Spagnuolo, invece, forte del tesoretto ereditato, a spendere e spandere, anche con spese rinviabili, come le indennità aumentate, l’impianto audio della sala consiliare oltre a ben altri provvedimenti strutturali che hanno finito per rendere moribonde le finanze del Comune. Metaforizzando – afferma ...

Perché quelle famiglie che hanno vissuto un incubo ad, sono le nostre famiglie. Allora, ... che andrà solo a discapito de i giovani di questa città,una volta costretti a salire su un ...Notte di terrore e di sangue a contrada Cerzete per la famiglia di un noto farmacista di. 'Hanno tenuto sotto scacco la mia famiglia per quasi un'ora' racconta il giorno dopomolto .... La fortuna torna a baciare l'Irpinia e fa tappa ad, dove si registra un'altra vincita al Superenalotto nel Bar Paradiso di Stella. 14 quote per una vittoria condivisa, con lo stesso sistema che lo scorso febbraio fece vincere 24 milioni di ...

Atripalda, è ancora scontro politico: l'opposizione con Palladino ... anteprima24.it

Nel 2022 il Dedicato si sposta nel Parco delle Acacie, patrocinato dal comune di Atripalda, ma soprattutto supportati ancora una volta dalla comunità Atripaldese, le famiglie di tutti i protagonisti ...'Dedicato a chi non c'è più'' è un evento commemorativo che nasce da un gruppo di ragazzi che hanno visto troppe persone andare via prima del tempo, consapevoli di non essere gli unici e soprattutto d ...