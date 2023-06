ATP Stoccarda | dove vedere Musetti-Barrere in TV e in streaming

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oggi pomeriggio, non prima delle ore 15:00, Lorenzoscenderà in campo all’ATPper affrontare il francese Gregoirenell’incontro valido per il secondo turno del torneo. Reduce dalla prima vittoria sull’erba in carriera, il numero due del tennis italiano è chiamato a ripetersi contro il suo avversario transalpino, vittorioso al primo turno sul tedesco Otte. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale. Di seguito le informazioni più importanti sul’incontroin televisione e inoggi.in TV Il matchdell’ATPsarà ...

Si parte con i secondi turni nei 4 torneie Wta che questa settimana hanno inaugurato la stagione su erba .ha perso subito il suo campione in carica, Matteo Berrettini , eliminato all'...Lorenzo Sonego se la vedrà contro Christopher O'Connell negli ottavi di finale dell'250 di2023 (Germania) , torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Il piemontese ha esordito lasciando solamente tre giochi al connazionale Matteo Berrettini. Primo ...Lorenzo Musetti sfiderà Gregoire Barrere al secondo turno dell'250 di2023 , in programma dal 12 al 18 giugno. Il carrarino ha ottenuto la prima vittoria in carriera sull'erba all'esordio nel torneo, superando in due set il qualificato Borna Gojo ...

ATP Stoccarda: semaforo rosso per Kyrgios e Shapovalov. Avanzano Karatsev e Struff Ubitennis

The Hammer non è più se stesso, la sconfitta contro Sonego lo ha messo di fronte alla realtà. In un post su Instagram ha ammesso le difficoltà del momento: “Bisogna essere realisti, per raggiungere il ...Torna in campo Lorenzo Sonego. Oggi il tennista piemontese è impegnato nell'ottavo di finale sull'erba dell'Atp 250 di Stoccarda. Sonego sfida l'australiano Christopher O'Connell che nel turno ...