ATP Stoccarda 2023 | Lorenzo Sonego va ko con Christopher O’Connell agli ottavi di finale

(Di mercoledì 14 giugno 2023)saluta il BOSS Open didi. Il piemontese non ha replicato il match con Matteo Berrettini di due giorni fa, venendo superato per 7-6 6-3 dall’australianoin poco meno di due ore, guadagnando così il diritto di sfidare uno tra Hubert Hurkacz ed il giapponese Yosuke Watanuki ai quarti. Una lotta vera, nel primo set, dove esce una partita da scambi più lunghi del normale, quasi più da terra che da erba.è quello che ha più opportunità nella prima frazione, ben cinque tra quarto e sesto gioco, ma l’australiano si difende in maniera strenua e convincente, riuscendo a cavarsela grazie alle sue variazioni. Poi èa doversi difendere al servizio, ...

