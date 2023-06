ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 | risultati 13 giugno | Ruusuvuori si regala Sinner | McDonald elimina Coric

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La wild card italiana Jannik, numero 2 del tabellone principale di singolare maschile del Libema Open, torneo combined di tennis, esordisce con una vittoria a ‘s-: nel match valido per il secondo turno l’azzurro sconfigge il kazako Alexander Bublik per 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti. Venerdì, nei quarti di finale del torneo di categoria ATP 250, l’azzurro se la vedrà col finlandese Emil, che nel primo match maschile di giornata piega in tre set il transalpino Ugo Humbert, testa di serie numero 7, battuto col punteggio di 6-2 6-7 (6) 6-4 in due ore e 37 minuti. Nella parte alta del tabellone, invece, lo statunitense Mackenziea sorpresa il croato Borna, testa di serie numero 3, imponendosi in due set con lo score ...